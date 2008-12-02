Яценюк видел, как из Украины делают большую итальянскую семью

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что мог остаться председателем Верховной Рады Украины, если бы согласился “играть в чужую игру”. Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “в парламенте можно было сидеть до новых веников, но для этого нужно было играть в чужую игру”. По его словам, “нельзя путать личную жизнь с политической деятельностью”. “После того, как отношения между ветвями власти переходят в личностные, получается уже большая итальянская семья, а не демократическое государство”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, во время пребывания в должности главы Верховной Рады Украины он “никого не предавал, потому что это противоречит тому, что в меня заложили родители”. “Хотя таких предложений было очень много...”, добавил он.

А.ЯЦЕНЮК назвал чем-то “из области фантастики” призывы некоторых политических сил сначала в парламенте избрать председателя Верховной Рады Украины, который консолидирует парламент.

По его словам, “глава парламента – техническая фигура, а все зависит от того, какая сформирована конструкция в зале”. А.ЯЦЕНЮК отметил, что “поскольку согласия не было одиннадцать месяцев, то работа председателя Верховной Рады заключалась в том, чтобы договориться с одними и удовлетворить интересы других”. По его словам, “помалу, но процесс двигался”. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “спикер – это не политический Гарри Потер”. “Председатель Верховной Рады Украины – это следствие, а не условие. Все, что он может сделать, – это пытаться поддерживать баланс”, - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, поэтому он и предлагал политическим силам объединиться в парламенте, подписав временное соглашение, определив направления работы ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что после отставки его “рабочий ритм не изменился”, а “график стал еще более напряженным”, ежедневно происходят встречи, региональные поездки. “Трижды в неделю – спортзал. Даже, работая председателем парламента, я ездил в спортзал”, - добавил он. А.ЯЦЕНЮК заметил: “на выходные я всегда с детьми”.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 233 депутата: 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

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