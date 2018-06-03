Арсений Яценюк: В ВР мог бы сидеть до новых веников, но для этого нужно было играть в чужую игру

“Я готов ответить за каждый день работы в парламенте. За каждый разговор с любой политической фигурой на протяжении почти года. Я никого не предал, потому что это противоречит тому, что в меня заложили родители. Хотя таких предложений было очень много...” УНИАН взял интервью у экс-спикера Верховной Рады Арсения Яценюка.

СВАДЬБА МЕЖДУ БЮТ И ПР ЗАКОНЧИЛАСЬ, ТАК И НЕ НАЧАВШИСЬ Арсений Петрович, Ваша отставка была довольно громкой. Но осталось ли горького “послевкусия" от произошедшего?

Это уже пройденный этап, перевернутая страница... Из этого можно и нужно сделать выводы. Но мне это уже неинтересно, и возвращаться в прошлое просто нет никакого смысла.

Говорят, это стало следствием того, что Вы начали самостоятельную игру. То есть сами спровоцировали раздражение на Банковой?

Я готов ответить за каждый день работы в парламенте. За каждый разговор с любой политической фигурой на протяжении почти года. Я никого не предал, потому что это противоречит тому, что в меня заложили родители. Хотя таких предложений было очень много... Наилучшее доказательство – это мои действия, которые можно было наблюдать в прямом эфире ежедневно. А не распускаемые некоторыми сплетнями.

Когда ты Председатель Верховной Рады Украины, то должен руководствоваться не своими интересами, а интересами института, который представляешь.

В парламенте можно было сидеть до новых веников, но для этого нужно было играть в чужую игру.

Нельзя путать личную жизнь с политической деятельностью. После того, как отношения между ветвями власти переходят в личные, получается уже большая итальянская семья, а не демократическое государство.

Вас упрекают, что Вы не продавили решение о финансировании досрочных выборов и предлагали подписать пакт стабильности с Тимошенко...

Теоретически – с мордобитием и фактической подделкой – закон о финансировании досрочных выборов можно было продавливать... И таких случаев в украинской истории было немало...

Я четыре раза ставил на голосование в разных формах вопрос о финансировании выборов. Но ни разу оно не получило поддержки зала. И это уже вопрос к политикам.

Но в сегодняшних экономических и политических условиях, по-моему, не было никакой политической целесообразности проводить выборы – в силу легкопрогнозируемого результата, а также того, что проведение выборов может привести к фактическому отмиранию государственных институтов, которые сегодня частично парализованы. Но сейчас они хоть как-то существуют...

Еще один аспект, который нужно четко осознать, – высокая вероятность окончательной потери власти со стороны того, что раньше называлось «демократическая коалиция».

А временный пакт я предлагал подписать не с Тимошенко. А между Президентом, парламентом и правительством. Для решения экономического и политического кризиса.

Руководитель Секретариата Президента Виктор Балога после Вашей отставки сказал, что Вы – его хороший друг. Вы с ним тоже дружите?

У меня нет врагов, хотя, к сожалению, я неудобен для многих. В латинском языке есть выражение homo homini amicus est (человек человеку друг). Но первоисточник звучит как homo homini lupus est (человек человеку волк). Очень жаль, что это выражение стало традиционным принципом в украинский политике.

У меня друзья есть. И за последние десятилетия их имена не изменились.

Многие говорят, что скоро будет новая коалиция...

Простая арифметика определяет вероятные варианты...

Вариант «А» – НУ–НС и БЮТ – пройденный этап. В связи с тем, что НУ–НС жестко фрагментирован, эту конфигурацию восстановить почти невозможно.

Вариант «Б» – НУ–НС, БЮТ и Блок Литвина. Чтобы такая коалиция могла состояться, в первый же день представители фракции Литвина должны четко осознать, что они могут получать портфели в зависимости от числа мандатов в парламенте. Это прямо пропорциональные вещи. Не может фракция, у которой меньше всего мандатов, претендовать на самое большое количество должностей. Должность – это механизм реализации обязательств перед избирателями.

Следующий вариант – Партия регионов и БЮТ... Эта свадьба закончилась, так и не начавшись. Потому шансы мизерны.

Но говорят, что уже договариваются. Что опять реанимируют переговоры о том, что БЮТ и ПР договариваются на среднесрочную перспективу о том, что Янукович – Президент, Юля – премьер с широкими полномочиями.

Они классические антиподы... У этих двух фракций высокая степень взаимного недоверия. А внутри фракций существуют дополнительно такие контрпредложения и центробежные силы, что объединить эти вещи невозможно.

У коммунистов, Литвина и Партии регионов нет 226 голосов.

Работа парламента возможна также при одной конструкции, которую я предлагал в предпоследний день. Фракции договариваются о Временном соглашении, определяют повестку дня этой сессии, ставят «-надцать» вопросов, которые готовы проголосовать. Каждая фракция выставляет условия к формированию бюджета, к программе развития, налоговых и других законов, подают это в правительство. А уже потом определяются с политической составляющей частью – когда идти на выборы.

А сейчас сценарий такой: давайте выберем нового Председателя Верховной Рады...

Могу закончить цитату: и этот председатель будет консолидировать вокруг себя парламент... Это почти из сферы фантастики.

Глава парламента – техническая фигура. А все зависит от того, какая сформирована конструкция в зале. И поскольку согласия не было одиннадцать месяцев, то работа Председателя Верховной Рады заключалась в том, чтобы договориться с одними и удовлетворить интересы других.

Понемногу, но процесс двигался.

Спикер – это не политический Гарри Поттер. Председатель Верховной Рады Украины – это следствие, а не предпосылка. Все, что он может сделать, – это пытаться поддерживать баланс.

ЕСЛИ БЫ НЕ АНТИКРИЗИСНЫЙ ЗАКОН, ТО В СТРАНЕ НАЧАЛАСЬ БЫ КОЛОМЫЙКА В тот день, когда должны были голосовать за Вашу отставку, Иван Кириленко (глава фракции БЮТ) держал кучу бумаг в руках и говорил: “Вот у нас есть второй антикризисный закон, есть бюджет, есть целевые программы размораживания строительства”. Действительно ли у правительства есть наработки для помощи реальному сектору экономики?

Главная цель первого антикризисного закона – открыть доступ к ресурсам МВФ. Он свою роль сыграл. Если бы не было кредита МВФ, то всем было бы довольно трудно. Совет директоров МВФ отложил бы заседание, и уже на второй день началась бы коломыйка (веселая народная песня или танец на Гуцульщине. – Авт.) – с оттоком инвестиций, валютообменным курсом и банковской системой.

Что касается второго этапа антикризисных законов... Некоторые из них наработаны – как в правительстве, так и в парламенте. Но они не содержат системного подхода. Я не вижу возможности, как можно выйти из финансового кризиса, оказывая помощь одной отдельной отрасли. Это – невозможно. Нужен протекционизм. Но он должен быть здравым. Давать кредиты на решение проблем отдельной отрасли – это лишь оттягивать ее смерть. Изолированное решение проблем – это отсрочка проблем.

А саммит Большой двадцатки (20 стран, общий ВВП которых составляет 85% мирового богатства) в Вашингтоне намечал какие-то ориентиры для преодоления кризиса?

Универсального рецепта преодоления кризиса нет. На заседании G20 решили принять пакет стимулирующих налоговых мер. Но синхронно его очень трудно принять – так, чтобы у этих законопроектов было тождественное содержание.

В вопросе преодоления кризиса у нас совершенно выпал внешний сегмент. К величайшему сожалению, Украина вообще находится в стороне от мировых процессов. Пока мы не видим никаких политических и экономических консультаций между лидерами нашего государства и их европейскими коллегами на предмет «что же делать?».

Украина не принимала участия в ни одном из мировых собраний, не провела ни одной специальной комиссии, посвященной преодолению кризиса.

В итоге никто не знает что делать, правительство что-то делает, но предлагает сомнительные меры, не спасающие от кризиса, которые, к тому же, ввиду отсутствия спикера некому принимать?..

Основной инструмент, который сейчас применяют развитые страны, – финансирование отраслей и банковской системы через бюджет. Это помогает на короткий период, и перспективы будут зависеть от глобальных тенденций. В Украине даже этого ресурса в бюджете нет. Какой же тогда источник? Основной источник – Центробанк с его рефинансированием. Перевожу на простой язык – печатание денег...

Если вводить налоговые стимулы, принять изменения в бюджет, снижать социальные расходы, – это даст несколько миллиардов и повлияет на общую ситуацию как сигнал очень положительно. Но это не решает проблемы государства, где 65 процентов производства ориентированы на экспорт.

Потому надо проводить формирование внутреннего рынка через рефинансирование, через канализацию и концентрацию всех средств госбюджета на перестройке инфраструктуры, через взвешенность и целевой характер социальных выплат.

Что касается отраслей экономики, то необходима системная поддержка четырем отраслям: металлургической, химической, автомобилестроительной и аэрокосмической – как первый этап. На втором этапе – строительной, через возобновление ипотеки. Вот пока что, все рецепты.

ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ ОШИБИТЬСЯ ПРИ СОЗДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ Российский бизнесмен Ходорковский когда-то финансировал оппозиционные властям России СПС и “Яблоко”. И его предостерегали: “Ты их проведешь в Думу, но влияния на них не будешь иметь”. На что Ходорковский сказал: “Мне не нужно иметь на них влияния, мне нужно, чтобы праволиберальные партии были в Госдуме”. (Правда, что потом стало с Ходорсковским, – всем известно). Бизнесмены, которые будут вкладывать деньги в вас и вашу партию, относятся к вам как к возможному инвестиционному проекту или им нужно, чтобы в Верховной Раде были представлены новые партии? Я очень не хочу ошибиться при создании политической партии. У меня были взлеты и падения, но я всегда был эффективен. Если я ошибусь, в частности с идеологическими подходами и принципами партийного строительства, если рядом будут люди, которые видят эту партию как отдел в своей компании, то это просто потеряет для меня смысл.

Я сам знаю как жить. И из-за того, что я знаю, как жить и что делать, я пошел в это дело.

А все, кто хотят помочь, – пожалуйста. Создание и перестройка партии будут проходить максимально публично.

Строительство партии много стоит – если красть... Не нужны дорогой офис, итальянская мебель. Потому что тогда теряется доступ к людям и пониманию их. Тогда мы заменим одних политиков на таких же, просто младших по возрасту.

Об идеологии Вашей партии... В некоторых публикациях Вы – социал-демократ, порой – правый либерал...

Я бы назвал это государственной регулируемой формой либерализма. Потому что сейчас нет уникального рецепта ни политической системы, ни экономического уклада.

Если применить стандартный формат к построению украинской экономики... Классическая либеральная экономика не работает в слабых государственных регуляторных институтах. Экономический либерализм – это прекрасно.

Капиталистов нужно контролировать?

Да. Без правил игры не существует ни одна система. А правила игры определяет государство. Я сторонник либеральной идеи с сильными государственными институтами.

Это социал-демократия... Да, та самая, на которой построены европейские партии. Чего в Украине так и не произошло.

Слушаешь Вас – веришь Вам, слушаешь Анатолия Гриценко – веришь ему. У Виталия Кличко тоже своя правда... Но представить вас вместе тяжело, потому что сразу же возникает вопрос “первого номера”. Возможен ли такой союз?

Все может случиться.

Гриценко, похоже, никогда не уступит первый номер, как и Вы?.. Я не хотел бы переходить на личности, называть имена. Ключевой принцип партийного строительства – первый номер не тот, кто хочет, а тот, кто может повести за собой людей. Наиболее популярный политик. Рейтинги во всех странах определяются одинаково. Если первый выбывает, за ним идет второй, если второй выбывает – идет третий. Это называется партийная конкуренция, а не политическое самодурство.

Я готов был быть вторым, третьим, пятым – для меня это не принципиально. Важна командная игра.

Арсений Петрович, как сейчас, после отставки, проходит Ваш рабочий день? Рабочий ритм не изменился. График стал еще напряженнее. Все распланировано. Ежедневно встречи, региональные поездки. Трижды в неделю – спортзал. Даже, работая главой парламента, я ездил в спортзал. А на выходных я всегда с детьми.

Беседовала Лана Самохвалова

Фото УНИАН