Нафтогаз попросил у Газпрома о поблажке

НАК "Нафтогаз Украины" попросил об отсрочке по выплате долга за поставки газа. Об этом сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА Новости.

"Сумму украинские коллеги пока просили не называть, но они не рассчитались полностью и попросили об отсрочке", - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что к 1 декабря украинская сторона должна была выплатить около 500 млн. дол. из долга в 2,4 млрд. дол. Сроки, на которые "Нафтогаз" просит перенести выплату долга, он не назвал.

По его словам, стороны продолжат переговоры в среду, 3 декабря.

Сегодня украинская делегация во главе с председателем правления украинской компании Олегом ДУБИНОЙ ведет переговоры в "Газпроме".

НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" 25 ноября договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

В воскресенье С.КУПРИЯНОВ сообщил, что "Газпром" уже получил первую часть украинского долга за поставки газа, и если в понедельник Украина погасит задолженность за сентябрь и часть октября, во вторник начнутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

На прошлой неделе было известно, что украинская компания "Нафтогаз" смогла приобрести и перевести на счета RosUkrEnergo около 100 млн. дол. из 500 млн. дол., обещанных к переводу до 1 декабря 2008 года.

В среду, 26 ноября, первый заместитель председателя правления украинской компании Игорь ДИДЕНКО уточнил, что до конца недели "Нафтогаз" планирует выплатить долг посреднику RosUkrEnergo за сентябрь в сумме 380 млн. дол. и начать выплачивать долг за октябрь. При этом в украинской компании на днях также заявляли о сложностях с покупкой долларов для погашения долга.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 миллиарда долларов. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 доллара за тысячу кубометров. В Украину поставляется среднеазиатский газ.