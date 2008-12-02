Нафтогаз попросил у Газпрома о поблажке
Дубина находится в Москве
|Сергей КУПРИЯНОВ
"Сумму украинские коллеги пока просили не называть, но они не рассчитались полностью и попросили об отсрочке", - сказал он.
С.КУПРИЯНОВ напомнил, что к 1 декабря украинская сторона должна была выплатить около 500 млн. дол. из долга в 2,4 млрд. дол. Сроки, на которые "Нафтогаз" просит перенести выплату долга, он не назвал.
По его словам, стороны продолжат переговоры в среду, 3 декабря.
Сегодня украинская делегация во главе с председателем правления украинской компании Олегом ДУБИНОЙ ведет переговоры в "Газпроме".
НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" 25 ноября договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.
В воскресенье С.КУПРИЯНОВ сообщил, что "Газпром" уже получил первую часть украинского долга за поставки газа, и если в понедельник Украина погасит задолженность за сентябрь и часть октября, во вторник начнутся переговоры о дальнейшем сотрудничестве.
На прошлой неделе было известно, что украинская компания "Нафтогаз" смогла приобрести и перевести на счета RosUkrEnergo около 100 млн. дол. из 500 млн. дол., обещанных к переводу до 1 декабря 2008 года.
В среду, 26 ноября, первый заместитель председателя правления украинской компании Игорь ДИДЕНКО уточнил, что до конца недели "Нафтогаз" планирует выплатить долг посреднику RosUkrEnergo за сентябрь в сумме 380 млн. дол. и начать выплачивать долг за октябрь. При этом в украинской компании на днях также заявляли о сложностях с покупкой долларов для погашения долга.
По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 миллиарда долларов. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.
После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.
Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 доллара за тысячу кубометров. В Украину поставляется среднеазиатский газ.