Порошенко поблагодарил ЕС за "справедливую оценку" выполнения Украиной Соглашения об ассоциации

Об этом сообщается на странице Петра Порошенко в Facebook.

"Это признание беспрецедентности и результативности осуществленных нами структурных реформ в течение последних двух лет. Мы доказали, что благодаря синергии гражданского общества, руководства государства, парламента, правительства и наших иностранных партнеров можем эффективно меняться "на марше"» в то время, когда и на Донбассе, и в Крыму продолжается российская агрессия", - говорится в сообщении.

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По словам Порошенко, "важным является признание ЕС, что в условиях внешней агрессии Украине удалось не только стабилизировать экономику, но постепенно создавать условия для ее роста и привлечения иностранных инвестиций".

"В борьбе с коррупцией мы не только создали, но и запустили революционно новую для Украины систему антикоррупционных органов, включая беспрецедентно прозрачную и открытую, даже для ЕС, систему электронного декларирования", - добавил он.

Президнт призвал все политические силы "засучить рукава для совместной работы, прежде всего, на благо нашего народа и государства".

"Украина действительно станет общей "историей успеха" для самого Европейского Союза. Для этого нужно не только поддерживать реформаторские шаги в Украине, но и сохранять единство и солидарность перед российской гибридной угрозой", - подчеркнул глава государства.

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Как сообщал УНИАН ранее, Европейская комиссия и Внешняя дипломатическая служба Европейского Союза обнародовали совместный доклад, в котором утверждается, что Украина проводит "интенсивные и беспрецедентные реформы" в экономической и политической сферах.

В совместном докладе рассматриваются важные события и реформы, которые проводятся в соответствии со стратегическими приоритетами, согласованными между ЕС и Украиной в рамках повестки дня Ассоциации.

Согласно докладу, Украина реализовала ряд реформ в сфере борьбы с коррупцией и с целью наведения порядка в банковской системе, приступила к реализации амбициозных реформ в энергетическом секторе, а также по укреплению демократии и верховенства права.