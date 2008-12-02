В Киеве есть опасность тотального повышения тарифов - Андриевский

Увеличение стоимости хлеба, повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте и десятикратное увеличение коммунальных тарифов для юридических лиц свидетельствуют об опасности тотального повышения тарифов в Киеве. Об этом в прямом эфире парламентского канала «Рада» заявил один из лидеров блока Виталия Кличко, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Отсутствие влияния территориального общества на предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги, непрозрачность формирования тарифов и отсутствие учета количества и качества предоставленных услуг, - все это делает перспективу повышения тарифов для населения ближайшей реальностью. Киевляне не понимают, почему, сформировав за счет собственных налогов бюджет города, они должны платить за некачественные услуги больше», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, политическую и юридическую ответственность за рост цен на коммунальные услуги должна нести администрация Черновецкого. Некачественное управление бюджетом столицы только усиливает негативные тенденции в тарифной сфере.

«Устанавливание жилищно-коммунальных тарифов является прямой ответственностью КГГА и персонально ее председателя Л.Черновецкого. Тарифы должны формироваться прозрачно, их необходимо согласовывать в территориальном отделении Антимонопольного комитета и регистрировать в управлении юстиции. Эти требования закона администрация Черновецкого не выполняет. А увеличение тарифов для столичного бизнеса – практически дополнительный налог – это преступное решение, которое нанесет непоправимый вред столице», - подчеркнул Дмитрий Андриевский.