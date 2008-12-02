Ющенко не исключает досрочных выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что досрочные выборы возможны, если правительство не будет опираться на большинство парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в программе «Свобода слова» на ІСТV.

Между тем В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас, в декабре, в связи с международным и внутренним кризисом говорить о выборах, о их финансировании - некстати.

«Это не рационально», - сказал Президент, заметив, что сначала необходимо дать ответ на вызовы экономического кризиса.

«Без этого мы не имеем право отпускать депутатов даже на каникулы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз отметил, что парламент в текущем месяце должен принять бюджет-2009, дополнения к антикризисному пакету законов, возможно, провести судебную и налоговую реформы.

«Нам необходимо двигаться технически. И на этой неделе необходимо избрать спикера», - подчеркнул Президент, отметив при этом, что это должно быть внутреннее решение парламента, хотя «мы выходим из того, что эту кандидатуру должна предлагать «Наша Украина».

«Следующий шаг - нам необходимо сформировать такую концепцию отношений, чтобы найти 240, 270 голосов» для проведения вышеупомянутых решений, сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что в случае принятия бюджета и других необходимых документов у парламента появится шанс для проведения диалога относительно формирования коалиции.

Президент подчеркнул, что дал парламенту шанс, в том числе и временной, для поиска эффективной конфигурации коалиции.

В то же время В.ЮЩЕНКО не исключает, что такая коалиция не будет создана. В таком случае Президент отмечает, что демократическим выходом из такой ситуации могут быть досрочные выборы.

Он призвал не воспринимать выборы как какую-то катастрофу, отметив, что за последние полгода в Европе состоялись много досрочных выборов. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это демократический путь выхода из политического кризиса.