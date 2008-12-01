Бывший депутат Европейского парламента, специалист по европейским вопросам Жан-Луи БУРЛАНЖ считает проект «Восточное партнерство», который сейчас готовится к одобрению Европейским Союзом, одним из элементов развития отношений ЕС с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола в Киеве, комментируя новый проект формата сотрудничества Евросоюза с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.

«Восточное партнерство» выступает одним из элементов этой общей работы, которая проводится в ходе развития наших отношений. Соглашение об ассоциации может быть другим элементом совместной деятельности», - сказал он.

Же.-Л.БУРЛАНЖ также считает, что термин «Восточное партнерство» нужно воспринимать как «нейтральный, то есть не усматривать в нем прообраз или заменитель, который должен заменить для Украины перспективу полноценного членства».

Кроме того, по его мнению, политика соседства - важный и полезный элемент для организации прочной, юридической связи с Евросоюзом в условиях, пока Украина не является членом европейского сообщества.

«В то же время не стоит рассматривать политику соседства как определенный прообраз будущего формата, на который обречена Украина в своих отношениях с Евросоюзом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в проекте коммюнике, касающемся «Восточного партнерства» Еврокомиссия предлагает признать европейские устремления восточных стран-партнеров, сохранив преференциальный статус для России.

Еврокомиссия, в частности, планирует предложить подписать соглашения об ассоциации с шестью восточноевропейскими странами: Беларусью, Молдовой, Украиной, Грузией, Арменией и Азербайджаном в ближайшие годы и признать “европейские идентичность и стремление этих стран», создать зоны свободной торговли с возможной трансформацией в Европейскую экономическую зону, введение безвизового режима с шестью странами, подписание меморандумов о взаимопонимании для обеспечения энергетической безопасности ЕС, увеличения расходов ЕС на помощь странам - восточным партнерам в два раза до 2013 года и в 3,3 раза – до 2020 года.

Коммюнике должно быть официально одобрено и обнародовано 3 декабря этого года, после чего его планируется рассмотреть на заседании Европейского Совета (саммите глав-государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 11-12 декабря этого года.

Страны-члены ЕС одобрили инициативу “Восточного партнерства”, представленную Швецией и Польшей, на заседании Европейского Совета в июне этого года и поручили Еврокомиссии подготовить предложения по этой новой политике ЕС относительно восточных стран-соседей, за исключением России.