Верховная Рада не поддержала предложение Ющенко

Верховная Рада Украины не поддержала проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных наградах Украины», который был внесен Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовал 171 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусматривалось учредить орден Свободы как высокую государственную награду. Им должны были награждаться граждане Украины и иностранные граждане за особые заслуги в сфере защиты сохранения независимости Украины, государственного суверенитета, защиты ценностей демократии, прав и свобод человека и гражданина.

Также предусматривалось учредить медаль «За спасенную жизнь», которой бы награждались не только военнослужащие и служащие органов внутренних дел, но и гражданские лица за спасение или защиту жизни гражданина.