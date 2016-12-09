Захарова про ругательство Лаврова: он им ничего не сказал, он развернулся и прошел в комнату

Оправдание касательно Лаврова Захарова написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром Сергей Викторович шел по коридору комплекса, оборудованного под СМИД ОБСЕ в Гамбурге. Ему навстречу вышли люди с камерой и «удочкой». Они включили камеру, направили микрофон. Тогда Лавров по-английски спросил: «Что вы хотите?». Корреспонденты не представились и не ответили. Они просто молчали и продолжали его снимать. Больше Сергей Викторович им ничего не сказал. Он развернулся и прошел в комнату», – утверждает Захарова

При этом Захарова делает акцент на том, что журналисты не представились перед главой российского МИД.

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«Если непредставившиеся посчитали себя обиженными, значит, у них на это были веские основания», – написала она.

Убеждая в невиновности Лаврова, спикер МИД РФ рекомендует всем посмотреть видео, где Лавров употребляет по отношению к журналистам свое излюбленное слово. Интересно, что в момент этого оскорбления Захарова как раз проходила мимо Лаврова, что запечатлено на видео.