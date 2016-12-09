НАБУ проверит "неудачную шутку" в триллион гривень экс-комбата Мельничука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генпрокуратуры Валентина Сеник.

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Напомним, ранее в депутатской группе "Воле народа", куда Мельничук перешел из Радикальной партии, заявили, что его триллион гривень - это "неудачная шутка".

Также она сообщила, что в отношении одного высокопоставленного чиновника по результатам анализа его электронной декларации ГПУ направила материалы в Государственную фискальную службу. Она пояснила, что это лицо информировало Государственную фискальную службу о том, что с 1998 года вместе с семьей заработало облагаемых налогом не более 10 тыс. грн. В то же время в своей электронной декларации лицо отразило сумму в 9 млн грн. При этом оно отказалось уточнить фамилию или должность чиновника.

Кроме того, Сеник проинформировала о проверке деклараций чиновников низших рангов, чем тех, к которым относятся народные депутаты. По ее словам, выявлен ряд нарушений по результатом анализа таких деклараций.

“Нарушения совместительства. Например, егерь в Житомирской области был зарегистрирован как предприниматель и продавал лес. Его привлекли к ответственности в виде штрафа 5,1 тыс. грн и конфискованы доходы в размере почти 4 млн грн”, - сказала чиновник ГПУ.

Также распространенными являются нарушения, когда сотрудники Национальной полиции в нерабочее время занимаются перевозкой пассажиров как таксисты. Наиболее распространены такие случаи в Ривненской и Херсонской областях.

Кроме того, выявлено, что в приграничных областях военнослужащие Госпогранслужбы в нерабочее время также занимаются частным предпринимательством.

Сеник сообщила о случае, когда один из заместителей руководителей местного совета получила подарок в виде земельного участка на основании договора дарения. Этот договор был расторгнут, земельный участок возвращен собственнику.

Также она добавила, что очень распространенным является нарушение, связанное с конфликтом интересов. К ответственности за это привлечены 1390 госслужащих. По словам Сеник, по этой статье привлечена к ответственности судья, которая приняла к производству дело по иску Пенсионного фонда к частному предприятию, которым руководит отец этой судьи. Материалы в отношении этого судьи направлено в Совет судей на предмет привлечения ее к ответственности.