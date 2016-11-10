Новый руководитель одесской полиции приобретал квартиры за бесценок - е-декларация
В 2010 году новый глава ГУНП Украины в Одесской области Дмитрий Головин и его супруга Анастасия Головина приобрели три квартиры в Луганске общей стоимостью на дату приобретения 37 тысяч 764 гривень.
Об этом сообщает УСИ.
Так, согласно электронной декларации, начальнику ГУНП Украины в Одесской области Дмитрию Головину принадлежит доля квартиры в Одессе, площадью 69,5 кв. м, которая в равных частях разделена между ним, его супругой и сыновьями.
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Дмитрий Головин напополам с женою Анастасией Головиной в 2011-м году приобрели квартиру в Симферополе на 93 кв. м за 492 тыс. 900 грн.
Новый начальник одесской полиции также является собственником квартиры в Луганске площадью 33,1 кв. м, которую он приобрел в 2010 году за 14 тыс. 881 грн. Его супруга в этом же году также приобрела две квартиры в Луганске на 31,7 и 31,9 кв. м, которые стоили 8 тыс. 541 грн и 14 тыс. 342 грн соответственно.