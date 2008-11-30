Cегодня в Украине проходят внеочередные выборы

Сегодня, 30 ноября, в Украине проходят внеочередные местные выборы в 138 населенных пунктах.

По данным Комитета избирателей Украины, неcмотря на значительную задержку с финансированием выборов, связанную с бездеятельностью Верховной Рады Украины по этому вопросу, большинство территориальных избирательных комиссий получило финансирование из фондов Центральной избирательной комиссии в объеме 50% от необходимой суммы, что позволит провести голосование и подсчет голосов.

В то же время, отмечают в комитете, несмотря на то, что комиссиям удалось провести подготовку к выборам, по объективным причинам не было обеспечено своевременное и полное проведение ряда избирательных процедур. КИУ считает, что эти формальные нарушения не повлияли на ход избирательной кампании, однако не исключает, что они могут стать основанием для обжалования в суде результатов выборов и даже их отмены в некоторых городах. Наиболее горячую политическую конкуренцию КИУ прогнозирует в Ровно, Кременном, Цюрупинске.

В больших городах КИУ прогнозирует проблемы со списками избирателей. Компетентные органы так и не смогли создать Государственный реестр избирателей, поэтому за основу брались списки образца 2006 года, их обновление не проведено.

Среди потенциальных лидеров местных выборов являются кандидаты от «Единого Центра», Блока Литвина, Партии регионов, «Нашей Украины», Коммунистической партии Украины, считают в КИУ.