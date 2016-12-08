Штайнмайер высказался за усиление роли ОБСЕ в преодолении конфликтов

Об этом Штайнмайер заявил накануне конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая откроется в четверг, 8 декабря, в Гамбурге, передает Deutsche Welle.

По его мнению, ОБСЕ должна стать местом постоянного диалога и обмена мнениями, что было бы "правильным европейским путем для преодоления конфликтов".

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"Трансграничный обмен мнениями - лучший путь к урегулированию конфликтов. В связи с этим ОБСЕ очень необходима и важна как никогда ранее", - заявил Штайнмайер в Гамбурге в среду, 7 декабря.

Главное внимание на форуме ОБСЕ, который открывается 8 декабря, будет уделено конфликту на Востоке Украины и борьбе с международным терроризмом. Штайнмайер, однако, сдержанно высказался относительно результатов предстоящего мероприятия. "Мы не можем ожидать, что во время этой конференции все кризисы будут решены одним махом", - отметил он.

Франк-Вальтер Штайнмайер резко раскритиковал действия России в Украине. "После окончания холодной войны в 1990 году казалось, что в Европе вопросы войны и мира урегулированы раз и навсегда, однако российская аннексия Крыма вернула этот вопрос на повестку дня", - подчеркнул он.

На конференции в Гамбурге, как ожидается, соберутся главы МИД около 50 стран ОБСЕ.