НАБУ начало расследование фактов подкупа депутатов Верховной Рады по заявлениям Онищенко

Как сообщили ZN.UA в Национальном антикоррупционном бюро Украины, по результатам проведенного анализа информации, полученной из СМИ, в Единый реестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения о совершении преступления, которое предварительно квалифицировано по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, которое занимает особо ответственное положение).

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"Сегодня мы зарегистрировали уголовное производство по заявлению народного депутата Александра Онищенко о фактах подкупа депутатов. Конечно, часть из того, что он заявлял, не имеет, по моему мнению, уголовной подоплеки, но есть определенные заявления о том, что были конкретные подкупы за конкретные голосования. Об этом говорит лицо, принимавшее в этом участие. За время моей работы в НАБУ, таких заявлений еще не было", - сказал в интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, заявлений политиков о подкупах за голосование в ВР ежедневно раздается немало, но впервые об этом было заявлено народным депутатом, который принимал участие в этих преступлениях.

"Он (Онищенко – Ред.) не просто говорит, что кто-то кого-то подкупает - такие заявления политиков мы ежедневно слышим, они в определенной степени манипулятивные, чтобы исказить репутацию политического оппонента. Но тут впервые такое заявление, по крайней мере, после Революции, когда сам депутат говорит о том, что участвовал в этих процессах. Поэтому я бы назвал это, фактически, как явку с повинной, которая была озвучена в прямом эфире на телеканалах, к сожалению, и российских. И поэтому мы решили, что раз есть такой нюанс, что это не просто заявление одной политической стороны против другой политической стороны, а это заявление конкретного лица, которое подтверждает свое участие в процессах подкупа и передачи средств депутатам, то мы будем регистрировать это производство", - сказал Сытник.

Директор НАБУ сообщил, что Александру Онищенко будет предложено передать следствию аудио- и видеозаписи, которые, как он заявляет, у него есть, и дать более конкретные показания по каждому из вопросов в рамках досудебного расследования, которое было начато в среду, 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в НАБУ взялись за проверку информации о якобы «компромате» скандального нардепа Александра Онищенко на президента Петра Порошенко. Однако тогда отмечалось, что возбуждать уголовное дело на основе обнародованной информации Онищенко, НАБУ не может.