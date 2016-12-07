НАБУ начало расследование фактов подкупа депутатов Верховной Рады по заявлениям Онищенко

23:33, 07 декабря 2016
Политика
2105

НАБУ начало досудебное расследование фактов подкупа депутатов Верховной Рады за голосование относительно отставки глав ГПУ и СБУ, а также назначение нового генпрокурора, озвученных в заявлениях народного депутата Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

REUTERS

Как сообщили ZN.UA в Национальном антикоррупционном бюро Украины, по результатам проведенного анализа информации, полученной из СМИ, в Единый реестр досудебных расследований внесены соответствующие сведения о совершении преступления, которое предварительно квалифицировано по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, которое занимает особо ответственное положение).

Читайте такжеОнищенко показал часы, на которые он якобы записывал свои разговоры с Порошенко

"Сегодня мы зарегистрировали уголовное производство по заявлению народного депутата Александра Онищенко о фактах подкупа депутатов. Конечно, часть из того, что он заявлял, не имеет, по моему мнению, уголовной подоплеки, но есть определенные заявления о том, что были конкретные подкупы за конкретные голосования. Об этом говорит лицо, принимавшее в этом участие. За время моей работы в НАБУ, таких заявлений еще не было", - сказал в интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, заявлений политиков о подкупах за голосование в ВР ежедневно раздается немало, но впервые об этом было заявлено народным депутатом, который принимал участие в этих преступлениях.

"Он (Онищенко – Ред.) не просто говорит, что кто-то кого-то подкупает - такие заявления политиков мы ежедневно слышим, они в определенной степени манипулятивные, чтобы исказить репутацию политического оппонента. Но тут впервые такое заявление, по крайней мере, после Революции, когда сам депутат говорит о том, что участвовал в этих процессах. Поэтому я бы назвал это, фактически, как явку с повинной, которая была озвучена в прямом эфире на телеканалах, к сожалению, и российских. И поэтому мы решили, что раз есть такой нюанс, что это не просто заявление одной политической стороны против другой политической стороны, а это заявление конкретного лица, которое подтверждает свое участие в процессах подкупа и передачи средств депутатам, то мы будем регистрировать это производство", - сказал Сытник.

Директор НАБУ сообщил, что Александру Онищенко будет предложено передать следствию аудио- и видеозаписи, которые, как он заявляет, у него есть, и дать более конкретные показания по каждому из вопросов в рамках досудебного расследования, которое было начато в среду, 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в НАБУ взялись за проверку информации о якобы «компромате» скандального нардепа Александра Онищенко на президента Петра Порошенко. Однако тогда отмечалось, что возбуждать уголовное дело на основе обнародованной информации Онищенко, НАБУ не может.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАБУ#Онищенко#депутаты#Верховная Рада