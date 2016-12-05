Нардепы обсудили "откровения Онищенко" о политической коррупции в Украине (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рассказ депутата-беглеца Александра Онищенко о масштабной политической коррупции в Украине газета публикует, не называя конкретных фигурантов и посредников этих сделок, поскольку журналисты не смогли их подтвердить.

Публикацию в британской газете The Independent сегодня обсудили на согласительном Совете в парламенте. Она вызвала неоднозначную реакцию среди нардепов.

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В частности, радикал Олег Ляшко требует создания депутатской спецкомиссии для анализа сути заявлений Онищенко. Другие депутаты говорят о заказном характере статьи. В ходе обсуждения было отмечено, что газета Independent, принадлежащая российскому олигарху Александру Лебедеву и предложения по публикации «откровений Онищенко» якобы получал ряд немецких изданий.