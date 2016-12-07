В ГПУ не поступало сообщение от Испании о розыске Фирташа
15:20, 07 декабря 2016Политика
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Генеральной прокуратуре ничего не известно об объявлении украинского олигарха Дмитрия Фирташа в розыск в Испании.
REUTERS
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.
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"Информируем, что по имеющимся сведениям ГПУ от Антикоррупционной прокуратуры Испании сообщения об объявлении в розыск Дмитрия Фирташа не поступало", - сказано в ответе.
В МВД журналистам издания сказали, что если правоохранительные органы и предоставляют такую информацию, то это должно происходить по линии ГПУ.
Как сообщал УНИАН, по данным DW, Испания объявила в международный розыск украинского миллиардера Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.
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