В ГПУ не поступало сообщение от Испании о розыске Фирташа

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинской правды.

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"Информируем, что по имеющимся сведениям ГПУ от Антикоррупционной прокуратуры Испании сообщения об объявлении в розыск Дмитрия Фирташа не поступало", - сказано в ответе.

В МВД журналистам издания сказали, что если правоохранительные органы и предоставляют такую информацию, то это должно происходить по линии ГПУ.

Как сообщал УНИАН, по данным DW, Испания объявила в международный розыск украинского миллиардера Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании крупных сумм денег.