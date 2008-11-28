Если бы Ющенко отправил в отставку Стельмаха, было бы здорово - политолог

Директор социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что глава Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ должен подать в отставку в связи с неграмотными действиями главного финансового учреждения страны в условиях финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.НЕБОЖЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Все, что делает Национальный банк, только усугубляет кризис. Те, кто пережил 90-е годы, прекрасно понимают, что это первый признак несостоятельности. Более того, Нацбанк предпринимает администрирование вместо экономических рычагов, и в этой ситуации СТЕЛЬМАХ, видимо, первый, кто не справился с кризисом. Было бы здорово, если бы Президент до нового года сделал такой подарок украинскому населению и принял отставку В.СТЕЛЬМАХА», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По его мнению, Нацбанк превратился в оружие борьбы с правительством. «Не надо всем со всеми дружить, но силы, имеющие политическую и экономическую власть, должны иметь ответственность при принятии решений. Пока ничего не происходит, но то, что делает Нацбанк, ухудшает социально-политические условия в стране», - отметил политолог.

В.НЕБОЖЕНКО считает, что в результате действий Национального банка нивелируются все антикризисные меры, которые предпринимает правительство для минимизации последствий мирового финансового и экономического кризиса.

«Отставка СТЕЛЬМАХА лежит на совести ЮЩЕНКО», - убежден В.НЕБОЖЕНКО.