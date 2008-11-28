КИУ прогнозирует спокойный ход внеочередных выборов 30 ноября
ТИК уже получили финансирование
Комитет избирателей Украины прогнозирует спокойный ход голосования на внеочередных местных выборах 30 ноября 2008 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КИУ.
В КИУ напомнили, что 30 ноября в Украине состоятся внеочередные местные выборы в 138 населенных пунктах. Наибольшей проблемой организации и проведения внеочередных местных выборов стала значительная задержка с финансированием выборов, связанная с бездеятельностью Верховной Рады Украины по этому вопросу. По состоянию на 28 ноября большинство территориальных избирательных комиссий получило финансирование из фондов Центральной избирательной комиссии в объеме 50% от необходимой суммы, что позволит провести голосование и подсчет голосов.
Комитет избирателей призывает органы государственной власти в ближайшие сроки профинансировать проведение местных выборов в полном объеме и рассчитаться с членами избирательных комиссий согласно законодательству. Если этого не будет сделано, КИУ будет инициировать судебные иски от граждан к Верховной Раде.
В то же время, отмечают в комитете, невзирая на то, что комиссиям удалось провести подготовку к выборам, по объективным причинам не было обеспечено своевременное и полное проведение ряда избирательных процедур. КИУ считает, что эти формальные нарушения не повлияли на ход избирательной кампании, однако не исключает, что они могут стать основанием для обжалования в суде результатов выборов и даже их отмены в некоторых городах. Наиболее горячую политическую конкуренцию КИУ прогнозирует в Ривне, Кременной, Цюрупинске.
В больших городах КИУ прогнозирует углубление проблем со списками избирателей. Компетентные органы так и не смогли создать Государственный реестр избирателей, поэтому за основу брались списки образца 2006 года, их обновление не проведено.
Среди потенциальных лидеров местных выборов, которые состоятся 30 ноября, - кандидаты от «Единого Центра», Блока Литвина, Партии регионов, «Нашей Украины», Коммунистической партии Украины, считают в КИУ.