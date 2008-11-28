КИУ прогнозирует спокойный ход внеочередных выборов 30 ноября

Комитет избирателей Украины прогнозирует спокойный ход голосования на внеочередных местных выборах 30 ноября 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КИУ.

В КИУ напомнили, что 30 ноября в Украине состоятся внеочередные местные выборы в 138 населенных пунктах. Наибольшей проблемой организации и проведения внеочередных местных выборов стала значительная задержка с финансированием выборов, связанная с бездеятельностью Верховной Рады Украины по этому вопросу. По состоянию на 28 ноября большинство территориальных избирательных комиссий получило финансирование из фондов Центральной избирательной комиссии в объеме 50% от необходимой суммы, что позволит провести голосование и подсчет голосов.

Комитет избирателей призывает органы государственной власти в ближайшие сроки профинансировать проведение местных выборов в полном объеме и рассчитаться с членами избирательных комиссий согласно законодательству. Если этого не будет сделано, КИУ будет инициировать судебные иски от граждан к Верховной Раде.

В то же время, отмечают в комитете, невзирая на то, что комиссиям удалось провести подготовку к выборам, по объективным причинам не было обеспечено своевременное и полное проведение ряда избирательных процедур. КИУ считает, что эти формальные нарушения не повлияли на ход избирательной кампании, однако не исключает, что они могут стать основанием для обжалования в суде результатов выборов и даже их отмены в некоторых городах. Наиболее горячую политическую конкуренцию КИУ прогнозирует в Ривне, Кременной, Цюрупинске.

В больших городах КИУ прогнозирует углубление проблем со списками избирателей. Компетентные органы так и не смогли создать Государственный реестр избирателей, поэтому за основу брались списки образца 2006 года, их обновление не проведено.

Среди потенциальных лидеров местных выборов, которые состоятся 30 ноября, - кандидаты от «Единого Центра», Блока Литвина, Партии регионов, «Нашей Украины», Коммунистической партии Украины, считают в КИУ.