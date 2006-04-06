Итоги выборов во Львове

Согласно официальным результатам выборов, во Львовский городской совет прошли шесть политических сил, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Львовской городской территориальной избирательной комиссии Олег ЩЕРБАКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, за “Нашу Украину” проголосовали 101 319 избирателей Львова (24,507%), БЮТ – 79 178 (19,151%), Гражданскую партию “Пора” – 33 325 (8,060%), ВО “Свобода” – 27 636 (6,684%), Украинский народный блок Костенко и Плюща – 24 622 (5,955%), партию “Реформы и порядок” – 16 432 (3,974%).

По словам О.ЩЕРБАКОВА, согласно избирательной квоте, в новом составе Львовского горсовета будет 32 депутата от “Нашей Украины”, 25 – от БЮТ, 11 – от “Поры”, 9 – от ВО “Свобода”, 8 – от блока Костенко и Плюща, 5 – от ПРП.

Также, по словам председателя городской ТИК, на 4-х избирательных участках Львова признаны недействительными выборы во Львовский городской совет. “Однако это уже не повлияет на окончательные результаты выборов городских депутатов”, - заметил О.ЩЕРБАКОВ.

Председатель городской ТИК также подчеркнул, что “городским председателем Львова, согласно официальным результатам, стал лидер ГО “Самопоміч” Андрей САДОВЫЙ, и даже если на некоторых участках, как того требуют его оппоненты, будет проведен пересчет голосов – это уже не сможет изменить данные по выборам городского председателя Львова, поскольку А.САДОВЫЙ победил других кандидатов со значительным отрывом”.