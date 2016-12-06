Адвокат отрицает наличие российского гражданства у Януковича

Он подчеркнул, что Янукович во время допроса в режиме видеоконференции демонстрировал паспорт гражданина Украины, пишет Апостроф.

Читайте такжеЯнукович просит следователей ГПУ допросить его в Ростове из-за "страха за свою жизнь" - адвокат

Адвокат отметил, что он Генеральной прокуратуре Украины показывал официальной ответ от миграционной службы РФ о том, что гражданину Украины Виктору Януковичу предоставлено временное убежище, которое, как сказал Сердюк, в России дается только гражданам другой страны.

Напомним, в ходе видеодопроса Янукович отказался называть точное место жительства в России.

Адвокат экс-президента заявил, что с целью обеспечения безопасности "просят не афишировать эти данные, но они предоставлялись суду".

Он уточнил, что Янукович зарегистрирован в городе Ростов-на-Дону.