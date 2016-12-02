Посольство США о "компромате" Онищенко на Порошенко: "Учитывайте источник"

"Следует также помнить, что вся эта информация пошла от одного определенного человека, и как говорят в Америке "consider the source" (учитывайте источник), - заявили в посольстве в комментарии для Zn.ua.

"Мы также видели эти сообщения, и можем только перенаправить Вас в Министерство юстиции США", - отметили в дипучреждении.

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Как сообщал УНИАН, в июне Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвидобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до к тому времени он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

На днях Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Порошенко. Депутат утверждает, что он в течение года записывал свои разговоры с президентом Украины на ручные часы с диктофоном.