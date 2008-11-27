Костенко знает, переговоры БЮТ и Партии регионов близки к завершению

Обращение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с призывом восстановить демократическую коалицию является последним сигналом, что БЮТ уже готов к созданию формальной коалиции с Партией регионов, заявляет лидер Украинской народной партии, народный депутат Юрий КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по его словам, «по неофициальной информации, переговоры между БЮТ и Партией регионов уже завершаются. И именно этим объясняется обращение лидера БЮТ к Президенту с призывом восстановить коалицию – такой себе упреждающий ход, который через неделю будет служить аргументом, почему БЮТ объединился с Партией регионов».

Как сказал Ю.КОСТЕНКО, «после выборов 2007 года каждая из двух мегафракций – БЮТ и Партия регионов – пытались перетянуть одеяло, чтобы создать вокруг себя большинство, которое давало властные полномочия, а, следовательно, возможность распоряжаться государственными ресурсами». «Однако сейчас никто из них не может это сделать самостоятельно, без помощи конкурента», - отметил лидер УНП.

По его информации, результатом договоренностей будет «разделение “на двоих” должностей Президента, премьера и других портфелей, государственных ресурсов и имущества, а также узаконивание через конституционные изменения так называемой «двухпартийной системы».