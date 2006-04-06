Томенко: Наша Украина подсовывает такое соглашение, чтобы БЮТ отказался

Заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО одобряет решения «Нашей Украины» о поддержке программы Президента и о не поддержке Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Мы рады, что после серьезной десятидневной дискуссии «Наша Украина» приняла решение реализовывать программу Президента Виктора ЮЩЕНКО, а также отказалась поддерживать Виктора ЯНУКОВИЧА», - так Н.ТОМЕНКО прокомментировал по просьбе львовских журналистов результаты вчерашнего заседания совета НСНУ.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что для БЮТ поддержка программы Виктора ЮЩЕНКО – это аксиома, не требующая доказательств и десятидневных обсуждений. По его мнению, содержание протокола о коалиции, принятого вчера «Нашей Украиной», сводится, по сути, к декларативным заявлениям о поддержке программы Президента. «В то же время, в этом документе отсутствуют четкие указания, какие конкретные шаги «НУ» будет делать в будущей коалиции и новой власти, и как именно будут решаться социальные вопросы, проблемы борьбы с коррупцией и тому подобное», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Отвечая на вопрос относительно кандидатуры премьер-министра, которую может предложить «Наша Украина», Н.ТОМЕНКО отметил, что БЮТ готов ее поддержать. Но лишь в том случае, если будет решение о проведении повторных выборов, на которых «Наша Украина» займет первое место среди «помаранчевых» политических сил. «Поскольку на сегодняшний день по результатам выборов наибольшую поддержку среди «помаранчевых», причем со значительным отрывом, получил БЮТ, то вопрос о назначении на должность премьера кандидатуры не от Блока Юлии Тимошенко, теперь не стоит. Тем более, что сторонники БЮТ, которые голосовали за нашу политическую силу, выбирали премьером Юлию ТИМОШЕНКО, а не кого-то другого», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Создается впечатление, что документ о коалиционном соглашении от «НУ» был предложен бизнесовой частью «Нашей Украины», которая пытается сделать все, чтобы «помаранчевая» коалиция не была создана, и БЮТ отказался от нее, - считает Н.ТОМЕНКО. - Больше всего нас тревожит то, что принятие «Нашей Украиной» именно такого решения продлевает период межвластья в Украине, затягивание которого может иметь чрезвычайно тяжелые последствия для социально-экономического состояния нашей страны».

«Но наша команда найдет убедительные доказательства в пользу создания такой коалиции, а также предложит четкие и понятные принципы формирования парламентского большинства и приоритетные направления деятельности новосформированной власти», - отметил заместитель руководителя БЮТ.