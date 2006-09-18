ЦИК поставит финансы политических партий на контроль

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заявляет, что комиссия предложит изменения к законодательству относительно контроля за финансированием политических партий.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода».

“Сегодня мы внесем предложения по контролю за финансированием политических партий”, - заявил Я.ДАВЫДОВИЧ.

По его словам, “Украина, можно сказать, единое государство, где этот контроль пущен на самотек. А отсюда именно эти неконтролированные расходы политических партий на выборах. И выплывают все те нарушения. Ведь один платит за то, что митингует за, второй – против, тот флажками машет, тот срывает плакаты, а другой шелестит теми зелеными бумажками. Вот все надо изменить сегодня. Четко, прозрачно необходимо поставить под контроль каждую копейку политических партий”.

По убеждению председателя ЦИК, “сегодня необходимо контролировать не только средства, которые используются политическими партиями-субъектами избирательного процесса на предвыборную агитацию. Поэтому он сообщил, что ЦИК также внесет предложение, “чтоб штабы были законодательно закреплены как один из институтов, принимающем участие в избирательном процессе”. “Следовательно, тогда мы можем контролировать средства, используемые штабами, какую они платят зарплату членам штабов, куда те деньги идут”, - заметил Я.ДАВЫДОВИЧ.

“Я понимаю, что это не понравится даже и парламентских партиям, но я об этом буду говорить, и мои коллеги будут говорить. Мы сегодня должны использовать лучшую мировую практику контроля за финансированием (я подчеркиваю!) и использованием средств политическими партиями на выборах”, - отметил председатель Центризбиркома.