Украина пугает Россию повышением ставки на транзит газа

Компания «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с российским «Газпромом» о повышении ставки на транзит газа в 2009 году.

Об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА в интервью газете «Коммерсантъ-Украина».

В частности, по его словам, «ставка является инструментом торга на сегодняшний день. Если меня тягают, я отвечаю тем же». Как сказал О.ДУБИНА, «если газ будет стоить 400 долл. за тысячу кубометров, то мы можем поднимать вопрос о стоимости транзита, как в Словакии - до 3,98 долл. за тысячу кубометров на 100 км или в Чехии – до 4 долл. Что касается стоимости закачки газа в ПХГ, она составляет 39 долл. за тысячу кубометров в Германии». «Поэтому я говорю "Газпрому": повысить цены можно, но зачем? Все цены, которые мы поднимем, вернутся к нам же, только на более высоком уровне. Кому нужен этот дутый рост капитализации страны?», - отметил О.ДУБИНА.

Отвечая на вопрос, не проиграет ли Украина в случае роста цен на газ и ставки транзита, О.ДУБИНА сказал: «Проиграет. Поэтому я говорю, что надо выполнять межправительственное соглашение между премьерами, по которому цена будет расти постепенно». При этом он уклонился от ответа на вопрос, устроит ли Украину цена на газ в 230 долл. за тысячу кубометров, сказав, что «мы еще поторгуемся».