Украина передала НАТО информацию о возможном завозе из Сирии в Крым химического оружия

Об этом в интервью УНИАН сообщила председатель постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от «БПП» Ирина Фриз.

«Мы передали аналитический доклад относительно конкретных фактов, которые свидетельствуют о милитаризацию Крыма, в частности, относительно формирования РФ на территории Крыма современной военной базы, которая является стратегическим объектом, нацеленным уже не против Украины, а против стран-членов НАТО. Также в докладе предоставлены факты, которые свидетельствуют о возможной перевозке конвенционального (обычного) и неконвенционального (запрещенного) вооружения с территории Крыма в направлении Сирии, а также из Сирии в направлении оккупированного Крыма», - сказала она.

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В качестве примера политик указала на прибытие в конце октября в Феодосийский порт судна «Nadalina», которое разгружалось в режиме повышенных мер безопасности. «Порт покинули все гражданские лица, и охрана осуществлялась военными подразделениями. Информация, которую мы получили, может свидетельствовать о разгрузке 8-10 контейнеров, которые являются композитными ящиками для перевозки особо опасного груза. Исходя из маршрута и из того, что судно перевозило исключительно эти 8-10 контейнеров, которые выгружались достаточно долго – по 30 минут каждый, что является нетипично, мы сделали вывод, что, скорее всего, речь идет о разгрузке боеприпасов калибра около 200 мм, и, скорее всего, это химическое оружие. Анализ вида контейнеров и его размеров позволил предположить, что ящики подобны тем, которые использовались для иракских ракет «Барак-70» с химическими боеголовками", - сообщила Фриз.

Кроме того, по ее словам, есть информация, которая свидетельствует о перевозке из Крыма в Сирию ракетных систем. «23 ноября Босфорский пролив пересекло судно Кизил-60, которое было приобретено у Украины в 2015 году через монгольскую фирму. Сейчас оно активно используется для транспортировки вооружения российским флотом из Крыма и Новороссийска на территорию Сирии. Последний рейс, судя по всему, перевез контейнерную ракетную систему типа Club-K», - детализировала она.

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При этом Фриз отметила, что эти выводы были сделаны в результате анализа HUMINT и открытых данных MarineTraffic, системы, которая анализирует данные судов в режиме on-line и на основании анализа социальных сетей, который «позволил выявить взаимосвязь как минимум двух семей, которые родом из Сирии и сейчас проживают на территории ЕС и контролируют компании, которые обслуживают порты на территории оккупированного Крыма и транспортируют легальные и нелегальные грузы с территории Сирии в Крым, а также нелегальных мигрантов из Сирии в ЕС». «Вся эта, но более подробная информация, была передана НАТО», - отметила глава делегации.