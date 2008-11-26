Тимошенко ищет, как заплатить долги своего злейшего врага
Слишком много газа...
Украина считает возможным для выхода из долговых обязательств «РосУкрЭнерго» перед "Газпромом" дать возможность "Газпрому" использовать 11,5 млрд. кубометров газа из украинских хранилищ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила журналистам после заседания Кабмина.
«Мы ищем возможности (в переговорах с Россией – УНИАН), как выйти из всех этих долговых обязательств, которые есть у «РосУкрЭнерго» перед "Газпромом", в том числе и используя для "Газпрома" газ, который был закачан в предыдущие периоды «РосУкрЭнерго» в газовые хранилища Украины. Это 11,5 млрд. кубометров», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вместе с тем она подчеркнула, что весь потребляемый сегодня Украиной природный газ своевременно оплачивается, спорные же вопросы возникли на сегодняшний день при закачке газа в хранилища. «Дело в том, что, как правило, в предыдущие годы закачка природного газа в хранилища заканчивалась 15 октября, и после 15 октября начинался технологический отбор газа из хранилища. Но в связи с тем, что сегодня и ЕС, и Украина в результате мирового экономического кризиса существенно сократили потребление природного газа, плюс теплая погода на территории Европы и Украины – это привело к тому, что закачку природного газа необходимо было продлить и на октябрь, и на ноябрь. Такого практически никогда не было. И это значит, что дополнительная закачка газа обусловлена техническими проблемами, потому что прекратить добычу газа невозможно. И если есть лишние объемы, их можно лишь закачать в хранилища. Таким образом, возникли дополнительные внеплановые объемы газа, которые закачаны в газовые хранилища, они требуют дополнительного финансирования… И вчера в ходе встречи МИЛЛЕРА и ДУБИНЫ были найдены подходы по урегулированию этого вопроса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Что же касается платежеспособности, то Украина выполняет свои обязательства и в дальнейшем намерена их выполнять. Ю.ТИМОШЕНКО еще раз отметила, что на сегодняшний день существует долг компании «РосУкрЭнерго» перед "Газпромом" в размере 2,2-2,4 млрд. долл. Однако этот долг не основан на задолженности Украины перед «РосУкрЭнерго». «Это самостоятельная собственная задолженность «РосУкрЭнерго» перед "Газпромом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что задолженность "Нафтогаза Украины" перед компанией "РосУкрЭнерго" за газ составляет около 2 млрд. долл.
«Долг, о котором идет речь между НАК «Нафтогаз Украины» и "РосУкрЭнерго", равняется ровно тому количеству газа, который закачан в подземные хранилища газа, он не больше и не меньше", - сказал он.
И.ДИДЕНКО отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день является собственником более 17 млрд. кубометров газа, который закачан в ПХГ, из которых 11 млрд. кубометров газа - импортного происхождения.
Напомним, на прошлой неделе Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.
Однако в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга "с учетом всех нюансов" составляет около 1,3 млрд. долл.
В этой связи премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что это "не долги правительства Украины, а долги компании "РосУкрЭнерго", которые остались с предыдущих периодов". "Правительство Украины "РосУкрЭнерго" ничего не должно", - сказала она.
В свою очередь пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом», – сказал он.
Как известно, Юлия ТИМОШЕНКО поставила себе целью избавиться от РосУкрЭнерго как от почсредника на газовом рынке Украины.
А сегодня премьер, комментируя критику работы Нафтогаза, заявила: «То, что сегодня поднимают политическую бурю вокруг работы НАК «Нафтогаз Украины», связано с тем, что сейчас делается последняя попытка всеми заинтересованными политиками Украины на самом высоком уровне сохранить «РосУкрЭнерго», и от этого такая истерия», - сказала премьер.
«Я хочу сказать всем этим высокопоставленным должностным лицам, чтобы они не суетились. Им не удастся сохранить коррупцию в газовой сфере, и мы доведем это дело до логического конца, невзирая на ту информационную истерику, которую эти высокопоставленные должностные лица подняли в стране. Мы сделаем свое дело, и сделаем его честно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.