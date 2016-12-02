Украина и Польша подписали соглашение об усилении сотрудничества в оборонной сфере

Документ подписали Министр обороны Украины Степан Полторак и Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Целью документа является создание договорно-правовой базы для развития сотрудничества между странами в оборонной сфере на принципах взаимности.

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"Соглашение создает правовые основания для расширения украинско-польского сотрудничества в оборонной отрасли, в частности по направлениям: военная связь и информационные системы; проведение научно-исследовательских работ для нужд вооруженных сил; оборонная политика и планирование; логистическое обеспечение вооруженных сил, проведение военных инженерно-технических работ; военная инфраструктура; разработка, модернизация, изготовление и поставка военного оборудования, сотрудничество в сфере оборонной промышленности; операции сил специального назначения", - сказано в заявлении.

Подписание Генерального соглашения будет иметь положительное влияние на обороноспособность государства, развитие оборонно-промышленного комплекса и развитие Вооруженных Сил Украины, а также предусматривает возможность учреждения новых актуальных направлений и форм сотрудничества между Украиной и Польшей.

Как сообщал УНИАН, президент Украины сегодня совершает официальный визит в Республику Польша. Программой визита запланированы переговоры делегаций Украины и Польши под председательством глав государств, по результатам которых запланировано подписание ряда двусторонних документов.