В Минобороны анонсировали создание Центра реагирования на киберугрозы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата Минобороны генерал-полковник Александр Дублян сегодня на брифинге в Киеве.

«Начато создание Центра оперативного реагирования на угрозы в сфере кибернетической безопасности, помощь которому оказывает правительство США», - сказал Дублян.

Кроме того, заместитель министра отметил, что «осуществляются мероприятия по внедрению в деятельность Минобороны и ВСУ средств защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах с учетом стандартов ведущих стран мира».

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Также, по его словам, разработан проект Стратегии киберобороны Украины, который уже согласован с представителями европейского командования Вооруженных сил США, Агентства по национальной безопасности Чешской Республики. Сейчас этот документ находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады и аппарата СНБО.

Он отметил, что в ведомстве проводятся мероприятия по созданию эффективной системы оперативно-боевого управления, связи, разведки и наблюдения, продолжается работа по переоснащению полевого компонента системы связи сил обороны на цифровые средства с уровнем защиты, который соответствует стандартам НАТО.