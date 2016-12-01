Ракетные испытания возле Крыма: корабельные расчеты ПВО России переведены на усиленный режим службы

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах оккупированного Крыма.

Их задачей является обеспечение противовоздушной обороны оккупированного Крыма, пояснил собеседник агентства.

"Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", - заявил источник.

Напомним, 1 декабря возле оккупированного Крыма стартовали украинские учения с ракетными стрельбами.

Как сообщал УНИАН, 1-2 декабря на юге Украины запланированы учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма Россия угрожает Киеву ракетным ударом. В письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится о том, что, если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет удар по украинским пусковым установкам.

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В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб Украины. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить согласно всем международным обязательствам и договорам в своем суверенном воздушном пространстве. 30 ноября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины относительно военных учений.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата генерал-полковник Александр Дублян не ответил на вопрос, отменит ли Украина проведение стрельб в связи с якобы угрозами России. "Сейчас, в настоящее время, на этот вопрос еще не могу ответить, потому что время проведения стрельб определено 1-2 декабря", - отметил Дублян.