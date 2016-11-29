Генпрокуратура вызывает Януковича на допрос как подозреваемого в госизмене

Повестки о вызове на допрос опубликованы на официальном сайте Генпрокуратуры.

Януковича просят явиться на 10.00 5 и 9 декабря к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для участия в допросе.

Читайте такжеЛуценко назвал Януковича "шлеппером"

Повестки направлены по адресам Януковича в Киеве, Вышгородском районе Киевской области и в Ростове-на-Дону (РФ).

Как сообщал УНИАН, 28 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в заседании Святошинского райсуда Киева, на котором в режиме видеосвязи проходил допрос Януковича, зачитал ему сообщение о подозрении.

"Как генеральный прокурор Украины Луценко Юрий Витальевич я обращаюсь к Януковичу Виктору Федоровичу в соответствии с требованиями статей 111, 278 и главы 11 Уголовного процессуального кодекса 28 ноября 2016 года. Сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничества представителям власти Российской Федерации, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведения агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - заявил Луценко.