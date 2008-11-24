У Посольства Украины в Москве задержали пятерых "Наших"

Пять человек из числа активистов движения "Наши" были задержаны сегодня в Москве в ходе несанкционированного митинга возле Посольства Украины, передает Лента.ру.

По информации представителей столичных правоохранительных органов, все задержанные были доставлены в ОВД "Пресненский". Им будут предъявлены обвинения в административном правонарушении - организации несанкционированного митинга. В акции возле украинского посольства принимало участие не менее 70 человек.

"Наши" протестовали против задержания семи организаторов акции, прошедшей 22 ноября в Киеве: активисты пытались провести в украинской столице фотовыставку, посвященную событиям в Южной Осетии в августе 2008 года. Следует отметить, что через три часа задержанных отпустили, однако руководитель мониторинговой группы движения Константин ГОЛОСКОКОВ утверждает, что это произошло лишь после вмешательства членов российского и украинского парламентов.

Как уточняется на сайте движения, выставка называлась "Ющенко - соавтор геноцида осетинского народа". "Наши" сочли задержание комиссаров движения незаконным.

По словам одного из активистов движения "Наши", депутат Верховной Рады Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО уже обратился в Службу безопасности Украины с просьбой провести расследование действий сотрудников милиции, которые задержали членов движения в Киеве.