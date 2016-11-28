Песков заявил, что Путин регулярно получает информацию о Януковиче и о его "шагах"

"Безусловно, президент (РФ Владимир Путин) получает регулярно информацию о том, что происходит вокруг Виктора Януковича, какие он предпринимает шаги и в каких процессах он участвует", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера.

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Как отмечается, так он ответил на вопрос, информируют ли Путина о судебном процессе по делу "Беркута" и об участии в нем Януковича.

При этом представитель Кремля не смог ответить на вопрос, общались ли Путин и Янукович в последнее время. "Я не располагаю такой информацией", - заявил он.

Напомним, 28 ноября 2016 года Святошинский районный суд города Киева предпринимает вторую попытку провести Skype-допрос беглого Януковича по делу о расстреле активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.