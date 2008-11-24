У Ющенко уже ставят крест на Януковиче?

Отказ Партии регионов принять участие в чествовании памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. вместе с собственным народом ставят под сомнение ее искренность в попытке стать общенациональной силой.

Это подчеркивается в переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины заявлении заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО.

А.КИСЛИНСКИЙ убежден, что отсутствие руководителей Партии регионов, в первую очередь ее лидера Виктора ЯНУКОВИЧА, на всех государственных мероприятиях чествования памяти жертв Голодомора в поминальную субботу, 22 ноября, свидетельствует о реальной позиции политической силы.

“Особое возмущение у избирателей вызвало игнорирование лидерами Партии регионов призывов церковных иерархов, прежде всего Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМИЯ І и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА, помянуть совместной молитвой невинно убиенных сталинским режимом», – подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

“Создается впечатление, что поведение “регионалов” на протяжении поминальных дней до деталей выверялось с позицией тех, кому до сих пор выгодно оправдывать преступления коммунистического режима и провозглашать организатора геноцида Сталина эффективным менеджером. Публичные заявления представителей Партии регионов подтверждают, что речь идет не о мнении отдельных членов партии, а о сознательной позиции политической силы, которая фактически под диктовку берет в кавычки термин Голодомор”, - обратил внимание заместитель главы Секретариата.

“Слишком тщательным образом наибольшая фракция украинского парламента сверяет свою позицию с мнением зарубежных факторов. Чуть ли не каждый визит в Москву привносит коррективы в позицию Партии регионов как относительно страниц истории, так и относительно современного и будущего Украины”, – напомнил А.КИСЛИНСКИЙ.

По убеждению заместителя главы Секретариата, отказ наибольшей оппозиционной партии отметить скорбную дату вместе с собственным народом ставят под сомнение ее искренность в попытке стать общенациональной силой.

“Нехватка политической самодостаточности, мировоззренческая незрелость и несостоятельность на деле исповедовать европейские ценности – политическая сила с таким багажом не имеет будущего в демократической Украине”, – подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.