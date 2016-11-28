Янукович утверждает, что проекта указа о введении военного положения во время Майдана не было

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Экс-президент заявил, что проекта указа о введении военного положения не было.

Читайте такжеЯнукович утверждает, что не является подозреваемым по делу экс-"беркутовцев"

Также Янукович добавил, что не давал указания прекратить стрельбу на Майдане Незалежности 20 февраля 2014, потому что огонь вели, по его мнению, из зданий, которые контролировались оппозицией, а он на нее не повлиял.

На вопрос прокурора, кто ему доложил об этом, он сказал, что узнал об этом из СМИ.

Как сообщал УНИАН, в мае суд по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

25 ноября Янукович в Ростовском областном суде вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом Киева, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд. В связи с этим судебное заседание было перенесено на сегодня, 28 ноября.