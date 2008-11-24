Путин обвинил Саакашвили в использовании сталинского принципа

Власти Грузии пытались решить проблему своей территориальной целостности по сталинскому принципу - "Нет человека - нет проблемы", заявил премьер-министр РФ Владимир Путин. "Проблемы территориальной целостности Грузии власти этой страны посчитали возможным решить по известному сталинскому принципы - "Нет человека - нет проблемы", и бомбили гражданские населенные пункты, уничтожали мирных жителей", - заявил Путин в понедельник на международной конференции по гуманитарному праву в Санкт-Петербурге. "Это жестокое широкомасштабное и неизбирательное нападение. И Россия была вынуждена защищать и своих миротворцев и ни в чем не повинных гражданских людей", - отметил глава российского правительства.

РИА Новости