Ющенко наградил орденом заместителя Колесникова

Указ - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом «За заслуги» II степени председателя Донецкого областного совета Анатолия БЛИЗНЮКА. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом «За заслуги» II степени председателя Донецкого областного совета Анатолия БЛИЗНЮКА. Как отмечается в Указе от 19 ноября, обнародованном сегодня на официальном сайте главы государства, А.БЛИЗНЮК награжден “за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Донецкой области, многолетний добросовестный труд”. Справка УНИАН. занимает должность председателя Донецкого облсовета с апреля 2006 года. А.БЛИЗНЮК также является заместителем председателя областной организации Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА.

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