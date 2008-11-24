Ющенко наградил орденом заместителя Колесникова

09:23, 24 ноября 2008
Политика
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Указ - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом наградил орденом «За заслуги» II степени председателя Донецкого областного совета Анатолия БЛИЗНЮКА.

Как отмечается в Указе от 19 ноября, обнародованном сегодня на официальном сайте главы государства, А.БЛИЗНЮК награжден “за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Донецкой области, многолетний добросовестный труд”.

Справка УНИАН. занимает должность председателя Донецкого облсовета с апреля 2006 года.

А.БЛИЗНЮК также является заместителем председателя областной организации Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА.

 

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