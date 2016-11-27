Президент Еврокомиссии не видит аргументов для отмены санкций против России

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не видит аргументов для отмены санкций против России.

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Об этом он заявил в интервью Euronews.

«До сих пор я не видел никаких аргументов для того, чтобы немедленно снять санкции с России», - сказал Юнкер.

В то же время он считает, что нужно соглашение с Россией, «которое выходило бы за привычные рамки», поскольку, по его мнению, без России нет безопасности в Европе.

Также он отметил, что считает большой ошибкой оценку России со стороны экс-президента США Барака Обамы, который назвал ее «региональной державой».

На вопрос, изменится ли позиция Евросоюза, если новый президент США Дональд Трамп будет иметь другую точку зрения в отношении санкций против России, Юнкер ответил, что ЕС не зависит от внешней политики США.

«США будут делать то, что они захотят, а европейцы будут иметь свою сферу интересов», - сказал Юнкер.

Как сообщал УНИАН, 21 июня текущего года Евросоюз на уровне постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции против России за ее действия в Украине.

1 июля ЕС утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.