Миллионов горе не сотрет время: в Виннице открыли памятник жертвам Голодомора
В церквях прошли поминальные молебны
В Виннице сегодня открыли памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов и почтили память погибших минутой молчания.
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня во всех церквях Винницкой области прошли поминальные молебны.
В Винницком областном академическом музыкально-драматическом театре им. М.Садовского состоялся спектакль-реквием ”Миллионов горе не сотрет время”.
После этого руководство области и города, общественность, представители политических партий, в целом около 3 тысяч человек из всех районов Винницкой области, прошли траурным шествием к памятнику жертвам Голодомора. После его открытия состоялся митинг-реквием. Участники мероприятия зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.
Мероприятия, посвященные памяти жертв Голодомора, состоялись сегодня во всех районах Винницкой области.
В целом в Винницкой области жертвами Голодомора стали около 1,7 млн. человек, из которых почти 500 тысяч - дети. Это равняется нынешнему количеству населения региона.