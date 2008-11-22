Российский политолог о Голодоморе, фальсификации и лживой концепции

Депутат Государственной думы России, директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ считает, что Служба безопасности Украины фальсифицирует документы и подает субъективные толкования Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщает корреспондент УНИАН, свою точку зрения С.МАРКОВ высказал на пресс-конференции, проведенной в рамках международной конференции «Голод в СССР: исторические и политические оценки», прошедшей сегодня в Харькове.

«СБУ к реальным документам прибавляет фальсифицированную интерпретацию и подает субъективные толкования», - сказал С.МАРКОВ.

Аргументируя свои высказывания, С.МАРКОВ высказал мнение, что «эти люди (представители СБУ, опубликовавшие списки виновников Голодомора – УНИАН) не только русофобы, но и антисемиты».

Он заявил, что нынешние учебники по истории Украины также фальсифицируют историю, и даже больше, чем советские.

Депутат Госдумы заявил, что «нет ни одного профессионального историка, который бы поддерживал лживую концепцию ЮЩЕНКО».

«Попытка представить массовый голод геноцидом украинцев провалилась», - убежден С.МАРКОВ. По его мнению, «никто в Европе не поддержал этого».

Российский политолог также заявил, что «украинские власти запугивают историков увольнениями, подкармливают грантами». Отсюда, считает он, и «такая фальсификация».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоялась Международная научно-практическая конференция «Голод в СССР 30-х годов: исторические и политические оценки». Организаторами конференции является Гуманитарный украинско-российский совет, Украинский форум, фонд «Историческая память», а также Федеральное архивное агентство Российской Федерации.

В рамках конференции состоялись два пленарных заседания на темы: «Голод в СССР 30-х годов, его причины и география», «Политические искажения проблемы массового голода».

На конференции прозвучали доклады: «Голодные годы в СССР», «Голод 1932-1933 годов на Украине и вне Украины: большие ли отличия?», «Политические искажения исторической проблемы массового голода», «Цели и причины провала политической фальсификации проблем массового голода» (докладчик С.МАРКОВ), «Меры украинской власти, направленные на продвижение концепции «голодомора-геноцида» на международной арене», «Несостоятельность концепции «голод – геноцид», «Внутренние и внешнеполитические факторы искажений темы голодомора в Украине».