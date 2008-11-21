Черномырдин про $400 за газ: это многовато, надо договариваться

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН сомневается в том, что цена российского газа для Украины в 2009 году повыситься до 400 долларов за тысячу кубометров.

Об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил в комментарии УНИАН.

«Думаю, это многовато», - уточнил он.

При этом он отметил, что о цене на газ надо договариваться.

По словам посла, прежде чем вести переговоры на эту тему, необходимо рассчитаться с долгами нынешнего года и прошлых периодов.

Как сообщал УНІАН, 20 ноября глава ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР заявил, что цена газа для Украины с 1 января 2009 года может превысить 400 долларов за тысячу кубометров при переходе на рыночные отношения.

20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ в размере 2,4 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 21 ноября, потребовал от Кабмина за пять дней расплатиться с Россией за газ и решить проблему цены на газ в 2009 г.

В 2008 г. цена российского газа для Украины составляет 195 долл. за 1 тыс. куб. м.