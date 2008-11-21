Ющенко вечером будет слушать ораторию

Сегодня в 18.00 в рамках мероприятий памяти жертв Голодомора 1932 - 1933 годов в Украине Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит премьеру оратории Юрия Ланюка на стихи Павла Тычины «Скорбящая мать».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, премьера оратории состоится в Национальной филармонии Украины.

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