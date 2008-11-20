Тимошенко на два дня уехала в Швецию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным официальным визитом в Швецию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО в Стокгольме встретится в формате ужина с руководителями ведущих шведских компаний и банков при участии министра иностранных дел Швеции Карла БИЛЬДТА.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с королем Швеции КАРЛОМ XVI ГУСТАВОМ, после чего даст интервью ведущим шведским изданиям «Дагенс Нюхетер» и «Свенска Дагбладет».

Также премьер-министр Украины планирует провести встречу с председателем шведского парламента (риксдага) Пером ВЕСТЕРБЕРГОМ, премьер-министром Швеции Фредериком РАЙНФЕЛЬДТОМ в узком кругу, после чего будет подписан ряд двухсторонних документов, в частности, межправительственный меморандум о сотрудничестве в отрасли энергетики и энергосбережения, а также меморандум между Министерством охраны окружающей природной среды Украины и шведским Агентством по охране окружающей среды о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

После этого пройдет встреча премьер-министров обеих стран в расширенном составе в формате ланча.

В обед премьер-министры двух стран планируют дать пресс-конференцию в доме правительства Швеции.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью телеканалу SVТ. Также премьер-министр Украины планирует посетить штаб-квартиру телекомунникационного концерна «Эриксон», где руководство концерна презентует инвестиционные проекты для Украины.

В поездке премьер-министра Украины сопровождают вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министры экономики, топлива и энергетики и охраны окружающей природной среды Богдан ДАНИЛИШИН, Юрий ПРОДАН и Георгий ФИЛИПЧУК.

В пятницу вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.