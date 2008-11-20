Ющенко проведет заседание СНБО

В пятницу, 21 ноября, в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании СНБО будут рассматриваться вопросы:

о праве и защите интеллектуальной собственности и усилении ее роли в формировании национального богатства Украины;

о выполнении решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам регулирования земельных отношений, использования и охраны земель в государстве.

По итогам заседания СНБОУ планируется брифинг.

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