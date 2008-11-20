Ющенко считает, что Медведев унизил миллионы погибших украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет отказ Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА приехать в Киев на мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора унижением миллионов безвинно погибших украинцев.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais.

В.ЮЩЕНКО заявил, что у него нет «большого желания комментировать» заявление своего российского коллеги, который демонстрирует «неадекватное отношение к трагедии украинского народа», что можно было бы объяснить «историческим недоразумением».

Вместе с тем, Президент Украины отметил: «Президент России унижает миллионы людей, которые в настоящее время почивают в мире, невинно убитые, которые не сделали никому ничего», и добавил: «Любой Президент имеет обязательства и честь открыться перед своей историей. Это элементарная и безусловная этическая норма».

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что в Украине голод начала 1930-х годов используют для достижения сиюминутной конъюнктурной политической цели, и отказался принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Голодомора.