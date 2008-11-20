Черновецкий передал Ющенко, что новых тарифов хочет Господь Бог

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен убедить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в целесообразности повышения тарифов на коммунальные услуги до 10 раз для высокоприбыльных организаций столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, комментируя указ Президента указ об отмене распоряжений КГГА о введении с 1 декабря этого года новых тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц.

«Я думаю, что мне удастся убедить Президента в том, что указ эмоциональный характер носит. Я уважаю Президента, и указ имеет для меня обязательную силу. Сожалею, что политика вносит коррективы в поступки лидеров нации», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Столичный голова отметил, что с Секретариатом Президента у него налажено хорошее сотрудничество. «Я знаю, что Президент хочет слышать мои слова по разным поводам, касающимся интересов киевлян», - сказал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил, что пока он руководит городом, «казино, стрип-бары и другая гадость на территории Киева обязательно будут иметь проблемы» до тех пор, пока не будут ликвидированы. «Так хочу не я, так хочет Господь Бог», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В свою очередь начальник Главного управления КГГА по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что в связи с указом Президента на покрытие разницы в тарифах Киеву необходимо найти около 1 млрд. грн. «Насколько мне известно, в городском бюджете таких денег нет», - сказал он.

В.ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что вопрос будет изучаться в мэрии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, Президент Украины подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации", которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для коммерческих структур в 5-10 раз.

Президент постановил отменить распоряжения председателя КГГА от 30 октября 2008 года:

№1487 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей»;

№1488 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой, водоотводу для отдельных бюджетных учреждений и субъектов ведения хозяйства»;

№1489 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей» как не отвечающие Конституции и законам Украины, другим актам законодательства.