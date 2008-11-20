Депутаты попрощались до декабря

Заседание Верховной Рады Украины закрыто. В следующий раз народные депутаты соберутся на заседание 2 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение работать сегодня и завтра в комитетах ВР проголосовали 302 народных депутата из 441 зарегистрированного в сессионном зале.

Перед этим депутаты несколько раз пытались проголосовать за объявление перерыва и на полчаса, и на два дня, и за то, чтобы перейти к рассмотрению вопроса об избрании председателя ВР, но эти вопросы не набирали достаточного количества голосов.

Также члены фракции БЮТ и коммунисты предлагали перейти сегодня к рассмотрению антикризисных законопроектов, а вопрос избрания председателя парламента перенести на более поздний срок. Однако это предложение не ставилось на голосование.

Закрывая сегодняшнее заседание парламента, председательствующий первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что следующее заседание начнется 2 декабря в 10.00, а следующую неделю (24-30 ноября) депутаты будут работать в избирательных округах.