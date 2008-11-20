Верховная Рада и сегодня будет обезглавленной
11:03, 20 ноября 2008Политика
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"За" - 78 народных депутатов из 439
Народные депутаты не поддержали предложение избрать сегодня председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, для того, чтобы перейти к рассмотрению вопроса об избрании председателя ВР, проголосовало 78 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, предложение об избрании спикера поддержали от БЮТ – 11 депутатов, НУ-НС – 39, КПУ - 27.
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