Верховная Рада и сегодня будет обезглавленной

Народные депутаты не поддержали предложение избрать сегодня председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, для того, чтобы перейти к рассмотрению вопроса об избрании председателя ВР, проголосовало 78 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, предложение об избрании спикера поддержали от БЮТ – 11 депутатов, НУ-НС – 39, КПУ - 27.