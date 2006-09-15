Мельниченко прибыл в Верховную Раду

10:05, 15 сентября 2006
Политика
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В парламент также пришел генпрокурор

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО появился в стенах Верховной Рады.

Как сообщил УНИАН источник в парламенте, сейчас Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в кабинете председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Как известно, сегодня утром депутаты планируют заслушать информацию Генеральной прокуратуры о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

В парламент также пришел генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

 

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