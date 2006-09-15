Мельниченко прибыл в Верховную Раду
10:05, 15 сентября 2006Политика
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В парламент также пришел генпрокурор
Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО появился в стенах Верховной Рады.
Как сообщил УНИАН источник в парламенте, сейчас Н.МЕЛЬНИЧЕНКО находится в кабинете председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.
Как известно, сегодня утром депутаты планируют заслушать информацию Генеральной прокуратуры о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
В парламент также пришел генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.
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