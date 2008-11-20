Ющенко встретится с банкирами
08:17, 20 ноября 2008Политика
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Будут оценивать шаги Тимошенко
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании с ведущими украинскими банкирами, которое состоится в Национальном банке Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, цель совещания - оценить эффективность правительственных шагов по финансовой и курсовой стабилизации и предложить последующие антикризисные меры в банковской сфере.
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