Ющенко встретится с банкирами

08:17, 20 ноября 2008
Политика
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Будут оценивать шаги Тимошенко

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании с ведущими украинскими банкирами, которое состоится в Национальном банке Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, цель совещания - оценить эффективность правительственных шагов по финансовой и курсовой стабилизации и предложить последующие антикризисные меры в банковской сфере.

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