Ющенко встретится с банкирами

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в совещании с ведущими украинскими банкирами, которое состоится в Национальном банке Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, цель совещания - оценить эффективность правительственных шагов по финансовой и курсовой стабилизации и предложить последующие антикризисные меры в банковской сфере.